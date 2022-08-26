В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 60.09EUR 59.88
Войти в почту
1 час назад

Мидер Team Spirit назвал лучших героев Dota 2 в патче 7.32

Чемпионат.com

Российский киберспортмен Александр TORONTOTOKYO Хертек во время личной трансляции на Twitch рассказал, кого считает лучшими героями в новой версии Dota 2.

Игрок Team Spirit назвал лучших героев Dota 2 в новом патче
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

По словам мидера Team Spirit, на центральной линии сильнее всего сейчас выглядят Puck, Zeus, Tiny и Pangolier. Хертек также добавил в список Void Spirit, поскольку он хорошо противостоит очень популярному Puck.

Void Spirit нравится, потому что в играх Puck довольно-таки часто появляется, и приходится его брать, при хорошей игре Void Spirit — нормальный герой. Можно ещё под всех офлейнеров Razor, Lycan. Venomancer тоже хорош.

На позиции поддержки TORONTOTOKYO выделил трёх лучших персонажей — Winter Wyvern, Phoenix и Chen.

24 августа в Dota 2 вышло обновление 7.32. В новом патче Valve существенно переработала отдельные предметы, способности и характеристики героев, а также добавила нового крипа на линии и ряд нейтральных предметов.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители