VK запустила отечественный аналог Twitch

VK Play запускает новую стриминговую площадку VK Play Live. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе компании.
«В последнее время авторы часто сталкиваются с проблемами монетизации своего контента. Мы хотим помочь стримерам восполнить эти потери, поэтому при запуске VK Play Live сделали акцент на монетизации и предложили лучшие финансовые условия для продажи платных подписок», — заявил менеджер по развитию VK Play Live Станислав Саксон.
Сообщается, что комиссия на все платные подписки в VK Play Live составит 10%, что по данным VK Play, является «лучшими условиями на рынке».
На данный момент в VK Play Live уже можно запускать стримы после подачи специальной заявки, общаться с чатом, а также создавать разные уровни платных подписок на канал. В разработке VK Play Live также принимал участие сервис сбора донатов DonationsAlerts, поэтому его инструменты будут интегрированы в новую стриминговую площадку.
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