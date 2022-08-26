Утекли первые детали Need for Speed

EA вообще не торопится анонсировать новую Need for Speed, поэтому в сеть продолжают утекать подробности грядущего в конце года рейсинга. Впервые рассказали хоть что-то цельное, а не просто какие-то намёки на аниме-стилистику.

Фото: Чемпионат.ком Чемпионат.ком

Итак. «Аниме-стилистика» на самом деле вовсе и не «аниме» — судя по утёкшим кадрам, визуально игра будет довольно реалистичной, но периодически будут возникать мультяшные спецэффекты. Врезался герой в стену — мультяшные спецэффекты.

Над игрой работают во многом новички для франшизы: меньше половины команды составляют ветераны Criterion, которые работали над NFS Hot Pursuit (2010) и NFS Most Wanted (2012), и Ghost (NFS Rivals, NFS 2015, NFS Payback, NFS Heat). Игру пытаются сделать свежей и молодёжной.

Геймплейно не стоит ожидать гонок на драг и дрифт, но вернётся спидкросса — когда за время на определённой трассе нужно заработать максимальное количество очков за дрифт, прыжки, максимальную скорость и тому подобное.

Вернётся возможность бросать вызов другим гонщикам в открытом мире. Чем сложнее заезд, тем больше денег. По карте, кстати, постоянно будет двигаться поезд, а во вступительном ролике будет BMW.