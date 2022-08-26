В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 59.77EUR 59.60
Войти в почту
54 минуты назад

Большинство российских геймеров стали реже покупать игры

Российская Газета

Большинство российских геймеров (55%) стали реже покупать компьютерные игры с февраля 2022 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты исследования Platforma.

Большинство российских геймеров стали реже покупать игры
Фото: iStockiStock

Основной причиной для отказа от новых игр стала их высокая стоимость – ее указали 34% респондентов. Еще 15% опрошенных сослались на отношение разработчиков и издателей к игрокам из России.

Около 7% геймеров пожаловались на низкое качество новых игр, а 10% не хотят искать обходные пути для их покупки.

Пользователи, продолжившие покупать игры, столкнулись с рядом проблем. Среди них – трудности с созданием аккаунтов, а также неудобства при конвертации рублей в зарубежную валюту.

Всего в опросе принял участие 1231 респондент в возрасте от 18 лет.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители