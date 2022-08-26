Большинство российских геймеров стали реже покупать игры

Большинство российских геймеров (55%) стали реже покупать компьютерные игры с февраля 2022 года. Об этом сообщает RT со ссылкой на результаты исследования Platforma.

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Основной причиной для отказа от новых игр стала их высокая стоимость – ее указали 34% респондентов. Еще 15% опрошенных сослались на отношение разработчиков и издателей к игрокам из России.

Около 7% геймеров пожаловались на низкое качество новых игр, а 10% не хотят искать обходные пути для их покупки.

Пользователи, продолжившие покупать игры, столкнулись с рядом проблем. Среди них – трудности с созданием аккаунтов, а также неудобства при конвертации рублей в зарубежную валюту.