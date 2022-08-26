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1 час назад

Xbox Series не будет дорожать после повышения цен на PS5

Чемпионат.comиещё 1

Microsoft оперативно рассказала прессе, что не планирует повышать цены на Xbox Series, сохранив прежнюю стоимость.

Microsoft рассказала, как изменятся цены Xbox после подорожания PS5
Фото: Чемпионат.комЧемпионат.ком

Мы постоянно оцениваем бизнес, чтобы предлагать поклонникам лучшие игровые предложения. Рекомендуемая цена Xbox Series S останется на уровне $ 299 (249 фунтов, 299 евро), а Xbox Series X — $ 499 (449 фунтов и 499 евро).

Вчера Sony объявила о неожиданном подорожании PS5 во всех странах, кроме США. Основными причинами назвали ускорившуюся инфляцию по всему миру, глобальные экономические проблемы и проблемы с валютой (евро, к примеру, торговался периодически дешевле доллара).

Цены на PS5 в разных регионах повысились в среднем на 3-5 тысяч рублей (около € 50, с € 499 до € 549).

По данным аналитиков, повышение цен практически не скажется на продажах консоли.

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