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1 час назад

Режиссёр «Голодных игр» снимет фильм по игре BioShock

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Экранизация BioShock неожиданно получила режиссёра: теперь за фильм отвечает постановщик «Голодных игр», «Я — легенда» и «Константина» Фрэнсис Лоуренс. Сценарий пишет Майкл Грин, работавший над «Логаном» и «Бегущим по лезвию 2049».

Режиссер "Голодных игр" снимет фильм по культовой BioShock
Фото: SteamSteam

Премьера состоится на Netflix, о чём сообщалось ещё несколько месяцев назад. По данным журналистов, издатель игры 2K Games рассматривал только вариант с выпуском картины от лучших постановщиков и сценаристов — компании важно было поддерживать репутацию бренда (именно поэтому создателям BioShock 4 дают чуть ли не полную свободу в творчестве).

Сейчас Лоуренс занят на съёмках приквела «Голодных игр», премьера которого состоится в 2023 году, после чего он сразу же переключится на адаптацию BioShock — к тому момент уже должен быть готов сценарий.

Продажи трилогии игр превысили 39 млн копий.

Игры,Фрэнсис Лоуренс,Майкл Грин,Netflix,
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