«Нам нужно уходить»: вышел сюжетный трейлер Deliver Us Mars

Игроки возьмут на себя роль астронавта Кэти, которая исследует загадочные события, произошедшие на космической колонии Марса. При этом всё это каким-то образом связано с отцом самой героини, о чём несколько раз напоминают в новом трейлере.Судя по ролику, задача перед Кэти встанет сложная, поскольку ей придётся бороться не только с тяжёлыми условиями на планете, но и одиночеством.