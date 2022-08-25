«Нам нужно уходить»: вышел сюжетный трейлер Deliver Us Mars

Авторы Deliver Us Mars представили сюжетный трейлер приключения, где напоминают о завязке и деталях истории.
Игроки возьмут на себя роль астронавта Кэти, которая исследует загадочные события, произошедшие на космической колонии Марса. При этом всё это каким-то образом связано с отцом самой героини, о чём несколько раз напоминают в новом трейлере.Судя по ролику, задача перед Кэти встанет сложная, поскольку ей придётся бороться не только с тяжёлыми условиями на планете, но и одиночеством.
Изначально проект собирались выпустить 27 сентября, однако недавно разработчики сообщили о переносе игры на 2 февраля 2023 года. Саму Deliver Us Mars создают для PlayStation, Xbox и PC (Steam и EGS).