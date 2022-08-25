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1 час назад

В RPG-стратегии Crusader Kings 3 боты сильно поумнеют

Чемпионат.com

Paradox продолжает улучшать Crusader Kings 3 — ролевую стратегию про Средневековье с элементами The Sims. В новом дневнике разработчики объявили о полной переработке искусственного интеллекта — спустя два года после релиза.

В Crusader Kings 3 переделают искусственный интеллект
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

С выходом нового обновления боты будут разделены на четыре архетипа:

  • Воинственный — он всегда готов объявить войну и копит деньги в первую очередь на завоевания;
  • Осторожный — архетип не стремится объявлять наступательные войны, предпочитая неспешное строительство;
  • Строитель — персонаж тратит все деньги на постройку зданий и экономическое развитие;
  • Непредсказуемый — может содержать черты всех вышеперечисленных архетипов.

Помимо новых видов темперамента, боты научатся ценить свой домен и не бояться «немного потиранить». Теперь ИИ будет охотнее становиться вассалом, но при этом и сам научится делать вассалами соседей. Идея в том, чтобы сделать дипломатическое расширение достойной альтернативой военному. Также боты начнут участвовать в Священных войнах и поддерживать свою экономическую стабильность.

Paradox пока не готова назвать точную дату выхода обновления, однако патч, скорее всего, выйдет уже в сентябре. Если разработчикам удастся реализовать все свои идеи по улучшению ИИ, то Crusader Kings 3 заиграет совсем другими красками.

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