В Crusader Kings 3 переделают искусственный интеллект

Paradox продолжает улучшать Crusader Kings 3 — ролевую стратегию про Средневековье с элементами The Sims. В новом дневнике разработчики объявили о полной переработке искусственного интеллекта — спустя два года после релиза.

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С выходом нового обновления боты будут разделены на четыре архетипа:

Воинственный — он всегда готов объявить войну и копит деньги в первую очередь на завоевания;

Осторожный — архетип не стремится объявлять наступательные войны, предпочитая неспешное строительство;

Строитель — персонаж тратит все деньги на постройку зданий и экономическое развитие;

Непредсказуемый — может содержать черты всех вышеперечисленных архетипов.

Помимо новых видов темперамента, боты научатся ценить свой домен и не бояться «немного потиранить». Теперь ИИ будет охотнее становиться вассалом, но при этом и сам научится делать вассалами соседей. Идея в том, чтобы сделать дипломатическое расширение достойной альтернативой военному. Также боты начнут участвовать в Священных войнах и поддерживать свою экономическую стабильность.