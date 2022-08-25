Авторы Forspoken показали 10 минут игрового процесса

Ролевой экшен Forspoken получил свежий трейлер с 10 минутами игрового процесса, который демонстрирует несколько эффектных сражений, исследование мира и взаимодействия с NPC.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В бою главная героиня использует большой арсенал магических способностей. Ей будет доступно более 100 заклинаний, которые позволяют становиться невидимкой, создавать своего двойника, бросаться взрывными камнями, ставить ловушки, атаковать водой, волшебными снарядами и многое другое.

В свободное от сражений время героиня путешествует по миру, посещая различные точки интереса. Игроки смогут занять себя открытием новых локаций, выполнением квестов, сбором маны, поиском снаряжения и не только.