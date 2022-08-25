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1 час назад

Авторы Forspoken показали 10 минут игрового процесса с боями и исследованием мира

Игромания.ру

Ролевой экшен Forspoken получил свежий трейлер с 10 минутами игрового процесса, который демонстрирует несколько эффектных сражений, исследование мира и взаимодействия с NPC.

Авторы Forspoken показали 10 минут игрового процесса
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В бою главная героиня использует большой арсенал магических способностей. Ей будет доступно более 100 заклинаний, которые позволяют становиться невидимкой, создавать своего двойника, бросаться взрывными камнями, ставить ловушки, атаковать водой, волшебными снарядами и многое другое.

В свободное от сражений время героиня путешествует по миру, посещая различные точки интереса. Игроки смогут занять себя открытием новых локаций, выполнением квестов, сбором маны, поиском снаряжения и не только.

Напомним, что Forspoken выходит 24 января 2023 года на PC и PlayStation 5.

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