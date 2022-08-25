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41 минуту назад

В ПК-версию Dark Souls 3 вернули онлайн

Чемпионат.comиещё 1

FromSoftware и Bandai Namco спустя полгода вернули сетевые функции в ПК-версию Dark Souls 3. Впереди ещё много работы, поскольку онлайн в Dark Souls и Dark Souls 2 на ПК всё ещё недоступен.

В Dark Souls 3 наконец-то вернули онлайн
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Мультиплеер отключили после того, как энтузиасты нашли критическую лазейку: при желании хакеры могли получить дистанционный доступ к компьютеру. На консолях проблему не выявили, но FromSoftware оперативно отключила серверы и быстро исправила ошибку в Elden Ring — лазейка существовала и там.

Отключение произошло 23 января — на исправление одной игры ушло семь месяцев. Будем надеяться, что две оставшиеся игры вернут в онлайн оперативнее.

Онлайн-возможности вновь доступны в Dark Souls 3. Спасибо за ваше терпение и поддержку.

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