В Dark Souls 3 наконец-то вернули онлайн

FromSoftware и Bandai Namco спустя полгода вернули сетевые функции в ПК-версию Dark Souls 3. Впереди ещё много работы, поскольку онлайн в Dark Souls и Dark Souls 2 на ПК всё ещё недоступен.

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Мультиплеер отключили после того, как энтузиасты нашли критическую лазейку: при желании хакеры могли получить дистанционный доступ к компьютеру. На консолях проблему не выявили, но FromSoftware оперативно отключила серверы и быстро исправила ошибку в Elden Ring — лазейка существовала и там.

Отключение произошло 23 января — на исправление одной игры ушло семь месяцев. Будем надеяться, что две оставшиеся игры вернут в онлайн оперативнее.