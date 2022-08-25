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43 минуты назад

Антипиратская Denuvo защитит игры для Nintendo Switch от эмуляций на PC

Игромания.ру

Компания Irdeto, разработавшая антипиратскую защиту Denuvo, представила революционную технологию защиты игр для Nintendo Switch. Речь идёт о блокировке несанкционированных эмуляций на PC.

Nintendo придумала, как защитить свои игры от пиратов
Фото: Игромания.руИгромания.ру

По словам Irdeto, защита позволит студиям «увеличить доход в период запуска игры, который является самым важным периодом с точки зрения монетизации», и будет гарантировать получение копий игры законным путём.

В компании очень обеспокоены негативным влиянием пиратства на индустрию. Согласно недавнему исследованию Irdeto и Omdia, угроза взлома и пиратства не покидает головы 84% разработчиков. При этом 93% пользователей антипиратских защит довольны предоставляемыми им услугами.

Irdeto сообщает, что число уникальных установок игр с защитой Denuvo на всех платформах превысило отметку в 2 млн. Всего компании удалось защитить более 1000 игр.

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