Nintendo придумала, как защитить свои игры от пиратов

Компания Irdeto, разработавшая антипиратскую защиту Denuvo, представила революционную технологию защиты игр для Nintendo Switch. Речь идёт о блокировке несанкционированных эмуляций на PC.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

По словам Irdeto, защита позволит студиям «увеличить доход в период запуска игры, который является самым важным периодом с точки зрения монетизации», и будет гарантировать получение копий игры законным путём.

В компании очень обеспокоены негативным влиянием пиратства на индустрию. Согласно недавнему исследованию Irdeto и Omdia, угроза взлома и пиратства не покидает головы 84% разработчиков. При этом 93% пользователей антипиратских защит довольны предоставляемыми им услугами.