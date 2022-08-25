Обзор Tower of Fantasy - замена Gensin?

Задолго до выхода Tower of Fantasy пользователи разделились на два лагеря: одни считали игру обычным клоном Genshin Impact, а другие настаивали на том, что проекты совершенно разные и их глупо сравнивать. Истина же, как всегда, оказалась где-то по середине. В новом творении от Hotta Studio действительно очень много уже знакомых элементов — я бы даже сказал, слишком много. Тем не менее, есть здесь немало вещей, благодаря которым геймплей ощущается совершенно по-другому. В данном обзоре я расскажу вам о своих впечатлениях от недавно вышедшей глобальной версии Tower of Fantasy.

Фото: MMO13 MMO13

С самого начала Tower of Fantasy встречает нас достаточно неплохим редактором персонажа, позволяющим настроить внешность и стартовый костюм. Изменить можно немало параметров, а результат разрешается сохранить, чтобы потом с кем-нибудь поделиться. Создав собственного анимешного героя и завершив обучающие задания, перед вами открываются просторы планеты Аида.

Процесс исследования мира действительно увлекательный, благодаря множеству полезных механик, введенных разработчиками. Помимо уже знакомых нам по Genshin Impact возможностей планировать по воздуху и карабкаться по стене, здесь также есть двойной прыжок, рывок и транспортное средство, а с самого начала вам дают джетпак, позволяющий резко взмыть вверх. По мере игры также открывается крюк-кошка, которая еще сильнее упрощает исследование. Все эти механики без преувеличения делают передвижение по миру приятным, избавляя от необходимости долго и муторно добираться до точки.

Локации напичканы различными мини-испытаниями, которые необходимо решать для получения награды. Где-то нужно использовать огонь, где-то лед, где-то один из множества гаджетов, а где-то от вас просто требуется просто забраться повыше. Причем в качестве награды дают крутки для gacha-системы (о ней мы поговорим позже), благодаря чему мотивация для эксплоринга увеличивается в разы.

Несмотря на то, что исследование в Tower of Fantasy является весьма интересным занятием, сам мир получился скучным. В игре отсутствуют даже маленькие деревеньки, не говоря уже о больших городах в стиле Ли Юэ из Genshin Impact. В паре начальных локаций еще можно разглядеть какое-то подобие жизни, но даже они в основном состоят из парочки магазинов. Самое интересное место — это, пожалуй, парк аттракционов, парящий высоко над поверхностью земли, и тот практически полностью заполнен не людьми, а куклами. Судя по китайской версии, в игре должны появиться более оживленные и интересные места, но основная локация вряд ли уже сильно изменится.

MMO13

Прокачивать в Tower of Fantasy нужно только одного героя, которому вы уже устанавливаете три вида оружия. Другими словами, если в «геншине» прямо во время боя вы переключаетесь между персонажами, то здесь — между оружиями. Однако на одном оружии из gacha-системы много денег не заработаешь, поэтому разработчики придумали одну великолепную вещь под названием симулякры (игроки китайской версии называют их мимиками). По сути это скины для персонажей, которые идут вместе с определенным видам оружия. При желании вы можете активировать любой из имеющихся симулякров или играть стандартным героем. На самом деле, реализация замечательная. Если вам выпал очень мощный персонаж, отлично дополняющий ваш билд, но его внешность вам попросту не нравится, то можете просто взять его оружие, а скин использовать какой-нибудь другой.

Боевая система в Tower of Fantasy получилась весьма недурной и даже в какой-то степени более глубокой, чем в главном конкуренте. У каждого оружия есть несколько комбинаций, основное умение и ульта — причем последнее можно применить только вместе с переключением оружия. Казалось бы, небольшая деталь, но она многое меняет. Приходится заранее рассчитывать ротацию, думая на несколько шагов вперед, а не просто комбинировать элементы и использовать слабости врагов.

Впрочем, несмотря на вышесказанное, боевую систему портит одна единственная деталь — управление. Разработчики зачем-то решили сделать в игре таргет — да, в динамичном слэшере бои оказались таргетовыми. Существует несколько типов прицеливания, в том числе «умный», через TAB и ближайшая цель, но ни один из них не работает идеально. Разумеется, к этому можно привыкнуть, но такого же гладкого и приятного управления, как в творении HoYoverse, увы, никак не добиться.

MMO13

Сюжет в Tower of Fantasy получился на троечку. Основную квестовую линию нельзя назвать скучной, ведь интересные моменты все-таки проскакивают, но и похвалить ее не получается. Зато авторы попытались разбавить задания, предлагая разнообразные цели. Часто нам приходится не только сражаться с врагами и говорить с NPC, но и заниматься другими делами, что для MMO является несомненным плюсом. Также порадовало, что главный герой не является глупым болванчиком и даже умеет разговаривать, эмоционально выражая свои мысли.

Что ж, локации мы когда-нибудь закроем на 100%, а сюжет полностью пройдем (до следующего патча), поэтому возникает вопрос: «А дальше-то что делать?». Хотя слово «дальше» в случае с Tower of Fantasy не очень подходит. Игра заставляет вас заниматься ежедневной MMO-шной рутиной буквально с первого же дня, и все благодаря лимитам…

Ох уж эти лимиты… Они будут преследовать вас всегда и на каждом шагу. Пройдя немного по сюжету, вы внезапно обнаружите, что следующее задание откроется только завтра, а уровень дальше не прокачивается. Поэтому вам останется только идти выполнять другие активности. Особенно раздражают сферы с лутом, заблокированные таймером. Причина такого решения понятная — это сделано для того, чтобы игроки не спидранили контент, но метод для достижения данной цели выбран явно не самый удачный.

MMO13

Итак, чем же можно заняться в Tower of Fantasy, помимо прохождения сюжета и исследования мира? Прежде всего, вы сможете выполнять ежедневные задания, на которые уходит примерно минут 10, а порою и меньше. Можно потратить выносливость на различные виды небольших подземелий, что дают разные награды. Они скучные и быстро надоедающие, но обязательные — видимо, из-за этого разработчики добавили в них возможность включить авто-бой.

Еще есть парочка режимов, которые не тратят выносливость, но в них можно принять участие трижды в неделю. В первом необходимо отбиваться от волн врагов, а второй разделен на два этапа: сначала вы ищите ключи и собираете баффы, а затем сражаетесь против мощного босса.

Для любителей одиночного контента Tower of Fantasy предлагает классическую башню с этажами (или Бездну, кому как удобнее). Правила простые и понятные: зачищаете арены с монстрами, и с каждым разом они становятся все сильнее и сильнее. Чем дальше пройдете, тем лучше награду получите в конце недели. Помимо этого, вы можете проходить руины — неплохие одиночные подземелья, но всего по три раза — по одному на каждую сложность.

Хотя Tower of Fantasy ориентирована на PvE, для любителей PvP имеются арены «1 на 1». Уровень игроков здесь автоматически становится 50-м, а оружие и гаджеты прокачиваются на все звезды, поэтому повысить себе характеристики за счет реальных денег здесь, к счастью, не получится. Главное хотя бы просто получить нужное вам оружие, тогда вы сможете сразу же использовать его в бою, даже не улучшая.

PvP здесь, конечно, не претендует на киберспортивную дисциплину и не предлагает какого-то невероятно глубокого геймплея с отточенным балансом. Тем не менее, режим получился весьма фановым, и в нем можно провести не один десяток матчей. Если вы хотите скачать игру исключительно ради PvP, то вряд ли стоит это делать, но свое место в списке активностей оно займет.

Вообще, самой интересной дополнительной активностью я бы назвал сражения с мировыми боссами. Они мало того, что не требуют никакой энергии (есть только чипы, улучшающие награду), но и позволяют получить в награду SSR-оружие с персонажем и SSR-матрицы для повышения характеристик оружия, правда с очень низкой вероятностью. Перед началом битвы народ собирается на одном канале при помощи мирового чата для масштабного замеса. Сами боссы тоже получились весьма интересными, со своими особенностями.

MMO13

Наконец, мы дошли до монетизации. Еще в своем обзоре на Genshin Impact я писал, что против gacha-системы, и с тех пор своего мнения я не изменил. Мне больше нравится, когда персонажи просто продаются во внутриигровом магазине, и их можно приобрести напрямую, как за внутриигровую валюту, так и за реальные деньги. К сожалению для меня, разработчики все чаще используют модель монетизации со случайным лутом, а игроки, кажется, и не против.

Впрочем, если оставить принципы Ведьмака и попытаться выбрать одно из двух зол, то у Tower of Fantasy зло оказалось все-таки поменьше. Начнем с того, что здесь есть несбрасываемый гарант на 80 «круток». Это значит, что если вы случайным образом получите SSR-персонажа (самого редкого) на 79-й попытке, то и на 80-й можете рассчитывать на лут того же качества. Кроме того, здесь есть кэшбек валюта, позволяющая повысить звездность без получения дубликата. Это немного снижает элемент рандома.

Сама игра оказалась очень щедрой, особенно на первых этапах исследования карты. Вам дают одну крутку практически за каждый чих, благодаря чему очень быстро можете получить множество легендарок. Минус во всем этом заключается лишь в том, что SR-персонажи по сути являются бесполезными. С ними сложно создать хороший билд, да и сами разработчики, судя по китайской версии, не спешат пополнять их список.

MMO13

Tower of Fantasy пытается улучшить имеющиеся механики Genshin Impact, а также приправляет привычный геймплей эмелентами MMO. Действительно, боевая система здесь выглядит бодро, а исследовать открытый мир приятно, благодаря множеству функций. Наличие PvP и мировых боссов также является хорошим аргументом в пользу игры. Однако все рушится из-за неоднозначных решений и неудачных реализаций. Таргет в бою ведет себя неадекватно, мир выглядит скучным и пустым, а лимиты просто не дают возможности наслаждаться игрой в удобном тебе темпе.