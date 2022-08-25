Sony повысила цены на PS5

Sony пошла на беспрецедентный шаг — компания повышает цены на PlayStation 5 , причём практически во всём мире. В среднем цена увеличится на три-пять тысяч рублей.

Повышение подтвердили для Европы, Великобритании, Японии, Китая, Австралии, Мексики и Канады. В США консоль и дальше будет продаваться по прежней цене — за $ 400 (Digital Edition) и $ 500 (с дисководом), тогда как в Европе цена теперь составляет € 450 и € 550 соответственно.