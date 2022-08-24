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1 час назад

EA Sports выпустила прощальный патч для FIFA 22

Чемпионат.com

На дворе конец августа, а EA Sports продолжает выпускать патчи для FIFA 22. 17-е обновление авторы посвятили совсем уж небольшим ошибкам: просадке частоты кадров в кооперативном меню Ultimate Team и неверной прорисовке газона на заднем плане в некоторых режимах. Кроме того, разработчики по традиции обновили некоторые формы.

Для FIFA 22 вышел прощальный патч
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Судя по всему, это одно из последних обновлений для футбольного симулятора. Уже 30 сентября состоится релиз FIFA 23, которая обещает стать одной из лучших частей серии. Напомним, в 2023 году мы будем играть в EA Sports FC, а культовый бренд отойдёт к организации ФИФА.

17-й апдейт уже вышел на ПК в Steam и Origin, а до консолей патч доберётся чуть позже. Скорее всего, это произойдёт уже на следующей неделе.

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