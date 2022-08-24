"Нам хорошенько дали по носу" - капитан NAVI по DOTA 2

Сильно расстроились. Получили абсолютно не то, что ожидали. Всплыли те проблемы, о которых мы, может, и знали, но давали им невысокий приоритет. Сейчас нам хорошенько дали по носу — будем работать до квалификаций, будем многое перестраивать. Хорошо, что это случилось сейчас, а не на отборочных или самом The International.