Немецкий игрок нарисовал «Z» на карте Dota 2

Немецкий киберспортсмен по Dota 2 Даниэль Stormstormer Шоетзау нарисовал символ «Z» на мини-карте во время официального матча ESL One Malaysia 2022. Внимание на это обратили сотрудники украинской студии освещения Maincast.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Ажиотаж среди пользователей вызвал тот факт, что немец выступает за Entity Gaming вместе с россиянином Иваном Pure Москаленко. Тот в марте изобразил на мини-карте игры похожий знак, после чего вместе со всей командой был дисквалифицирован с отборочного турнира к мэйджору. Позже он покинул коллектив Virtus.pro.

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