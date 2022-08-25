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42 минуты назад

Немецкий игрок нарисовал «Z» на карте Dota 2. Ранее за это наказали его тиммейта из Роccии

Чемпионат.comиещё 1

Немецкий киберспортсмен по Dota 2 Даниэль Stormstormer Шоетзау нарисовал символ «Z» на мини-карте во время официального матча ESL One Malaysia 2022. Внимание на это обратили сотрудники украинской студии освещения Maincast.

Немецкий игрок нарисовал «Z» на карте Dota 2
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Ажиотаж среди пользователей вызвал тот факт, что немец выступает за Entity Gaming вместе с россиянином Иваном Pure Москаленко. Тот в марте изобразил на мини-карте игры похожий знак, после чего вместе со всей командой был дисквалифицирован с отборочного турнира к мэйджору. Позже он покинул коллектив Virtus.pro.

Чемпионат.ком

На данный момент организаторы ESL One Malaysia 2022 не отреагировали на происшествие и не заявили о каких-то санкциях в адрес Stormstormer или команды Entity Gaming. Болельщики в социальных сетях отмечают, что рисунок не похож на букву «Z», к тому же позже был продолжен.

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