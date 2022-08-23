Фанаты воссоздали культовую сцену из GTA: San Andreas на Unreal Engine 5

Энтузиасты с канала TeaserPlay продолжают штамповать ролики на Unreal Engine 5. Сегодня они решили воссоздать культовую сцену из GTA: San Andreas, в которой Биг Смоук совершает невероятно большой заказ в местной бургерной. Авторы в очередной раз представили, как эпизод выглядел бы в 2022 году.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Как и всегда, больше всего впечатляет детализация объектов, однако сами модельки получились не очень похожими на оригинальных персонажей. При этом авторам удалось реализовать и лицевую анимацию, пускай она немного отдаёт эффектом «зловещей долины».