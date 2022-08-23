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1 час назад

Фанаты воссоздали культовую сцену из GTA: San Andreas на Unreal Engine 5

Чемпионат.com

Энтузиасты с канала TeaserPlay продолжают штамповать ролики на Unreal Engine 5. Сегодня они решили воссоздать культовую сцену из GTA: San Andreas, в которой Биг Смоук совершает невероятно большой заказ в местной бургерной. Авторы в очередной раз представили, как эпизод выглядел бы в 2022 году.

Фанаты воссоздали культовую сцену из GTA: San Andreas на Unreal Engine 5
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Как и всегда, больше всего впечатляет детализация объектов, однако сами модельки получились не очень похожими на оригинальных персонажей. При этом авторам удалось реализовать и лицевую анимацию, пускай она немного отдаёт эффектом «зловещей долины».

Воссозданная сцена фанатами в очередной раз доказывает, что у энтузиастов порой намного больше сил и желания выпустить по-настоящему достойное переиздание культовых игр. К сожалению, ремастер трилогии GTA от Rockstar подобным качеством похвастаться так и не смог.

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