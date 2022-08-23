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1 час назад

Провальная Saints Row уже появилась на торрентах

Чемпионат.com

23 августа состоялся релиз Saints Row — перезапуска серии экшенов про банду «Святых». Судя по всему, игра не была защищена Denuvo, поэтому новинка уже утекла на торренты.

Провальная Saints Row уже появилась на торрентах
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

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Тем временем критики просто уничтожили игру за отсутствие инноваций, множество технических проблем и багов, унылый и старомодный открытый мир, а также слабый уровень производительности и невероятно скучный сюжет. Такое ощущение, будто экшену вообще нечем похвастаться, однако автор Polygon считает, что проект точно придётся по душе фанатам первой и второй частей.

Больше всего после релиза пострадали акции Embracer Group — за день они подешевели на 7%. Для компании это важный релиз, поскольку у неё всё ещё не так много крупнобюджетных игр.

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