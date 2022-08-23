MMORPG Lord of the Rings Online получит новое расширение

Создатели MMORPG The Lord of the Rings Online анонсировали мини-расширение Before the Shadow, которое станет своего рода приквелом.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Игроки посетят два новых региона — Лебедянь (Swanfleet) и Кардолан (Cardolan). По сюжету Before the Shadow Боромир направляется на север, в Ривенделл, чтобы встретиться с будущими членами Братства Кольца. В это же время Назгулы отправляются на поиски «Бэггинса» в Шире.

В состав расширения вошли квесты с 1 по 32 уровни и четыре Книги для новых персонажей. Для героев более высокого уровня также предусмотрен контент: инстанс на шесть человек, новая схватка и новая система Delving со своими наградами и испытаниями.