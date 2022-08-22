Анонсирована Railway Empire 2, которую представят на gamescom 2022

Издательство Kalypso Media объявило, что студия Gaming Minds работает над сиквелом известной железнодорожной стратегии Railway Empire. Игру Railway Empire 2 представят в ходе игровой выставки gamescom 2022, открытие которой начнётся 23 августа в 21:00 по московскому времени.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

В Railway Empire 2 нам предстоит управлять небольшой железнодорожной компанией в Европе или Северной Америке. Путь к созданию крупнейшей железнодорожной корпорации на континенте начнётся в XIX веке.