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1 час назад

Анонсирована Railway Empire 2, которую представят на gamescom 2022

Игромания.ру

Издательство Kalypso Media объявило, что студия Gaming Minds работает над сиквелом известной железнодорожной стратегии Railway Empire. Игру Railway Empire 2 представят в ходе игровой выставки gamescom 2022, открытие которой начнётся 23 августа в 21:00 по московскому времени.

Анонсирована Railway Empire 2, которую представят на gamescom 2022
Фото: Игромания.руИгромания.ру

В Railway Empire 2 нам предстоит управлять небольшой железнодорожной компанией в Европе или Северной Америке. Путь к созданию крупнейшей железнодорожной корпорации на континенте начнётся в XIX веке.

Игрокам обещают огромные реалистичные карты, 60 детализированных исторических паровых двигателей и улучшенную конструкцию трасс с терраформированием в реальном времени. Игра выходит в 2023 году на РС, Xbox Series, PlayStation 5 и Nintendo Switch. Она будет доступна подписчикам Xbox Game Pass.

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