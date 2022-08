Sony рассказала, когда выйдет PS VR2

Ранее о выходе шлема виртуальной реальности в 2023 году говорили и аналитики, один из которых отмечал, что старт продаж будет зависеть от игр для PS VR 2. Напомним, что Sony пообещала более 20 игр на запуске шлема, включая Horizon Call of the Mountain. Также известно, что на PS VR2 выйдет космический симулятор No Man's Sky.