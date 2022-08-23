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1 час назад

Sony объявила, что PS VR2 выйдет в начале 2023 года

Игромания.руиещё 1

Sony Interactive Entertainment объявила о том, что продажи PlayStation VR2 стартуют в начале 2023 года. К сожалению, других подробностей пока что нет.

Sony рассказала, когда выйдет PS VR2
Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Ранее о выходе шлема виртуальной реальности в 2023 году говорили и аналитики, один из которых отмечал, что старт продаж будет зависеть от игр для PS VR 2. Напомним, что Sony пообещала более 20 игр на запуске шлема, включая Horizon Call of the Mountain. Также известно, что на PS VR2 выйдет космический симулятор No Man's Sky.

Об особенностях нового шлема виртуальной реальности вместе с контроллером PlayStation VR2 Sense Sony рассказывала ещё в мае этого года. А в конце июля она показала взгляд «изнутри» второй версии PS VR.

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