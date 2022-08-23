Названа дата проведения церемонии The Game Awards 2022

Журналист и ведущий Джефф Кили объявил, что ежегодная церемония вручения наград The Game Awards 2022 пройдёт 8 декабря в Лос-Анджелесе. Все детали шоу появятся позже, однако автор пообещал приготовить для игроков нечто особенное.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

The Game Awards 2022 пройдёт 8 декабря в Microsoft Theater в Лос-Анджелесе. Сложно поверить, что это наша девятая выставка. Мы работаем весь год, чтобы подарить вам нечто особенное.

В этом году на церемонии введут новую категорию — «Лучшая адаптация». Жюри выберет самый качественный перенос видеоигры в другую форму медиа: будь то сериалы, фильмы, книги, подкасты, комиксы и многое другое.