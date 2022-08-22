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1 час назад

Это катастрофа. Критики разнесли новую Saints Row в пух и прах

Чемпионат.com

Новая Saints Row, похоже, всё же не удалась. На агрегаторах у неё заметно ниже 70 баллов, что просто катастрофа для серии. Все предыдущие части без проблем получали свои восьмёрки.

Это катастрофа: критики разнесли новую Saints Row в пух и прах
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Оценки всех частей серии

  • Saints Row (2006) — 81 балл из 100
  • Saints Row 2 — 81 балл из 100
  • Saints Row: The Third — 84 балла из 100
  • Saints Row IV — 86 баллов из 100
  • Saints Row (2022) — 59 баллов из 100.

Журналисты жалуются на отсутствие хоть каких-либо инноваций, множество технических проблем и багов, очень скучный и старомодный открытый мир, а также слабый уровень производительности. Ещё, кстати, ругают историю — она банальная, у неё проблемы с ритмом повествования, а финал вообще наступает абсолютно внезапно.

При этом некоторым боевик всё же понравился — в Polygon, например, отмечают, что он наверняка полюбится фанатам именно первых двух частей.

Saints Row выходит завтра, 23 августа, на ПК и консолях.

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