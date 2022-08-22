«Моя игра больше всего похожа на фильмы Квентина Тарантино» - cоздатель Yakuza

Я пока не могу рассказывать о нашей игре, но могу дать приблизительное представление: в ней будет насилие, однако это не хоррор и даже не триллер.



Моя игра больше всего похожа на фильмы Квентина Тарантино, в ней есть щепотка его юмора. Что-то кровавое и брутальное мне не по вкусу — я хочу добавить в проект немного глупости, немного серьёзности и немного человеческой искренности.