Слух: Ubisoft работает над игрой про Блэйда

Возможно, что в разработке находится игра про охотников за вампирами Блэйда из вселенной Marvel, которой занимается Ubisoft.

Фото: Игромания.ру Игромания.ру

Автор YouTube-канала под ником JorRaptor обратил внимание на серию фотографий, которые представил актёр Эдвин Гаффни — он участвовал в захвате движений для некого проекта студии. Название игры он не назвал, однако на одном из снимков фанаты увидели логотип Marvel.

Ещё на фотографиях упоминается имя Б.Тарик — похоже, что подразумевается режиссёр Бассам Тарик, который как раз занимается постановкой новой версии Блэйда для MCU. В этой картине главную роль исполняет Махершала Али («Зелёная книга»). Каким образом, правда, постановщик может быть связан с игрой — непонятно.

Игромания.ру

Игромания.ру

Кроме того, на одном из фото Гаффни и другой актёр, Алекс Мартин, держат оружие, смахивающее на катаны. Ею как раз и пользовался Блэйд.