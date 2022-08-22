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55 минут назад

Слух: Ubisoft работает над игрой про Блэйда://admin.news.rambler.ru/items/ «Она похожа на фильмы Тарантино». Создатель Yakuza — о своей

Игромания.ру

Возможно, что в разработке находится игра про охотников за вампирами Блэйда из вселенной Marvel, которой занимается Ubisoft.

Слух: Ubisoft работает над игрой про Блэйда
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Автор YouTube-канала под ником JorRaptor обратил внимание на серию фотографий, которые представил актёр Эдвин Гаффни — он участвовал в захвате движений для некого проекта студии. Название игры он не назвал, однако на одном из снимков фанаты увидели логотип Marvel.

Ещё на фотографиях упоминается имя Б.Тарик — похоже, что подразумевается режиссёр Бассам Тарик, который как раз занимается постановкой новой версии Блэйда для MCU. В этой картине главную роль исполняет Махершала Али («Зелёная книга»). Каким образом, правда, постановщик может быть связан с игрой — непонятно.

Игромания.ру
Игромания.ру

Кроме того, на одном из фото Гаффни и другой актёр, Алекс Мартин, держат оружие, смахивающее на катаны. Ею как раз и пользовался Блэйд.

Впрочем, на данный момент всё это лишь теории. Пока новое официальное появление героя в мире игр заявлено лишь для Marvel's Midnight Suns, которую недавно перенесли на следующий год.

Игры,Алекс Мартин,
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