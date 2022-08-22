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35 минут назад

Геймеры нашли намек на анонс BioShock 4, который может состояться совсем скоро

Cq.ru

Студия 2K Games разрабатывает четвертую часть BioShock как минимум с 2019 года. По слухам, новая игра может появиться уже к концу 2022 года, а ее полноценный анонс состоится на Gamescom 2022, который пройдет с 23 по 28 августа.

Геймеры нашли намек на анонс BioShock 4
Фото: Cq.ruCq.ru

Геймеры верят, что проект представят именно на игровой выставке. Догадки основаны на предыдущих слухах, а также на том, что 21 августа оригинальной BioShock исполнилось 15 лет. Вдобавок 22 августа в соцсетях 2K был опубликован загадочный ролик.

Согласно инсайдам, BioShock 4 получит подзаголовок Parkside. История развернется в 60-е годы прошлого века в вымышленном городе Борей, расположенном в Антарктике.

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