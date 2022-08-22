В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+22° в 
USD 59.13EUR 59.39
Войти в почту
52 минуты назад

Для России и Беларуси выпустят отдельный клиент World of Tanks — «Мир танков»

Чемпионат.comиещё 3

Lesta объявила о первом этапе по разделению оперирования World of Tanks и другими играми Wargaming. Уже в сентябре компания выпустит отдельный клиент игр для России и Беларуси — «Мир танков».

World of Tanks сменит название
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Ключевой активностью в этот момент станет перенос учётной записи: каждому игроку в СНГ предложат выбор — перейти в российский регион, которым управляет Lesta Games, или перейти в европейский, где оперированием продолжит заниматься сама Wargaming.

Очевидно, что российским и белорусским игрокам рекомендуют переходить на RU-регион.

Ключевой момент заключается в методах оплаты, поскольку на российских серверах будут доступны методы оплаты только для жителей России и Беларуси, тогда как в Европе — только для жителей Европы. Подробнее о миграции можно узнать на FAQ на сайте World of Tanks.

Игры,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители