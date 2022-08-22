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5 минут назад

Игру для PlayStation экранизируют

Lenta.ruиещё 2

Sony намерена экранизировать игру Days Gone, вышедшую на PlayStation и ПК. Об этом сообщает издание Deadline.

Игру для PlayStation экранизируют
Фото: eurogamer.neteurogamer.net

Как стало известно источникам медиа, киноподразделение японской корпорации — Sony PlayStation Productions — начало разработку поднометражного фильма по игре Days Gone. В качестве исполнителя главной роли рассматривают известного по сериалам «Чисто английские убийства» и «Чужестранки» актера Сэма Хьюэна.

Также сообщается, что сценарий для фильма адаптирует Шелдон Тернер. Блокбастер окажется «балладой о любви к фильмам о мотоциклах». На данный момент сроки выхода релиза не раскрываются.

Days Gone — приключенческий боевик, разработанный Bend Studio и вышедший эксклюзивно для PlayStation в апреле 2019 года. В мае 2021 года тайтл стал доступен геймерам на ПК. Это не первая игра, которую экранизирует Sony. В февраля 2022 года на экраны вышел фильм «Анчартед: На картах не значится», снятый на основе серии видеоигр Uncharted.

Ранее стало известно, что ремейк игры The Last of Us получит полную локализацию для русскоязычных пользователей. Обновленный тайтл выйдет на PlaySttaion 5 2 сентября, позже игра станет доступной на ПК.

Игры,Сэм Хьюэн,
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