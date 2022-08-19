Геймеры собрали 30 млн на производство игры, а разработчики потеряли их на криптовалюте

Разработка Untamed Isles началась более двух лет назад новозеландской компанией Phat Loot Studios. Для работы над игрой было привлечено более 70 человек, а на краудфандинговой площадке Kickstarter был объявлен сбор средств. Официальный дебют Untamed Isles должен бы состояться в этом году, однако в августе глава студии Джошуа Грант сообщил о приостановке проекта, так как компания исчерпала имеющиеся у неё средства.

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По словам Гранта, одной из проблем, которая привела к нынешнему состоянию Untamed Isles, постоянно расширяющийся масштаб проекта и его стоимость. Проект собрал 841 000 новозеландских долларов (около $522 000) через Kickstarter, что более чем в четыре раза превышает первоначальную цель в 200 000 новозеландских долларов ($124 000).

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Несмотря на значительную сумму инвестиций, недельная заработная плата команды составляла около 100 000 новозеландских долларов ($60 000). Деньги, полученные через Kickstarter, покрыли примерно двухмесячную заработную плату команды, работающей над Untamed Isles.

Глава студии признал, что объём необходимого финансирования был «сильно недооценен», поэтому собранные на разработку Untamed Isles деньги были инвестированы в криптовалюту, что позволяло выплачивать зарплаты сотрудникам и развивать проект. Однако после обвала рынка студии стало не хватать средств на дальнейшее производство.

В настоящее время у компании нет средств, чтобы продолжать разработку Untamed Isles, поэтому она приостановлена до тех пор, пока крипто-рынок не будет в лучшем положении. Более 3000 человек поучаствовали в сборе средств, пожертвовав от $1 до $12 000 на разработку игры. И некоторые из них уже вышли на страницы Kickstart с требованием вернуть им потраченные средства.