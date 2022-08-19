Игрок Team Spirit разочаровался в русскоязычных болельщиках Dota 2

На самом деле комьюнити «Доты» очень плохое, не знаю. Ты выигрываешь – они все за тебя. Ты проигрываешь – они все против тебя. Я как-то больше разочаровался в комьюнити. Стало на них всех пофиг в какой-то момент. Вот фанаты англоязычные мне всегда пишут добрые вещи. Ну, вы знаете, что я имею ввиду.