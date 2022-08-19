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22 минуты назад

Авторы Farthest Frontier не добавили в игру церкви, чтобы избежать конфликтов религий

Чемпионат.com

9 августа в раннем доступе Steam вышла Farthest Frontier — градостроительный симулятор про жизнь в Средневековье. Игрок должен добывать ресурсы, улучшать поселение и следить за тем, чтобы жители ни в чём не нуждались. Проект разрабатывают Crate Entertainment — авторы экшенов Grim Dawn и Titan Quest.

Авторы нашумевшей Farthest Frontier объяснили, почему не добавили в игру церкви
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Спустя некоторое время игроки заметили, что в игре нет ни одного религиозного строения: будь то церквей, часовен и других подобных зданий. В сообществе проекта в Steam игроки начали обсуждать эту тему и высказывать свои предположения по этому поводу. Многих удивило отсутствие церквей, ведь в те годы это было крайне важное место для жителей по всей Европе.

Чуть позже разработчики из Crate Entertainment ответили на вопросы игроков. По словам одного из создателей, авторы намеренно не добавили в игру церкви для того, чтобы избежать возможных конфликтов между пользователями. Разработчики не против добавить этот элемент в игру, однако лишь в том случае, если пользователи смогут вручную настраивать вероисповедание жителей, выбирая название религии и бонусы — примерно как в Civilization.

Если мы когда-нибудь добавим какую-то систему религий в игру, то это будет система, в которой пользователи смогут настроить религию и выбрать её бонусы и особенности. Вокруг религий реального мира слишком много багажа и драмы.

При этом у разработчиков пока нет точных сроков по выходу религиозного обновления. Вряд ли подобный апдейт выйдет в ближайшее время.

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