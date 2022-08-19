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21 минуту назад

Авторы Gotham Knights рассказали о прокачке и «древе навыков»

Игромания.ру

Создатели ролевого боевика Gotham Knights рассказали о прокачке протагонистов и о том, как работает «древо навыков».Игроки смогут играть за одного из четырёх Рыцарей — Найтвинга, Робина, Бэтгёрл и Красного колпака. Разработчики хотели, чтобы к концу игры только один из героев стал настоящим преемником Бэтмена с превосходным набором способностей — это и пытались отразить в прокачке.

Авторы Gotham Knights рассказали о прокачке и «древе навыков»
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Главные способности можно будет открывать с помощью соответствующих очков — как в стандартных RPG. Эти очки будут появляться и у неиспользуемых персонажей, которые можно будет распределить после смены протагониста.

Прокачка каждого героя может привести к уникальным результатам. Бэтгёрл специализируется на рукопашном бое, хакерстве или выживании; Найтвинг может развить акробатику или получить большой бафф для коопа; у Робина можно прокачивать стелс или гаджеты.

Что касается Красного колпака, то его «древо навыков» предлагает прокачку огнестрельного оружия или навыков рукопашного боя. Подробную демонстрацию этих двух направлений с геймплеем показывали ранее. Также у Красного колпака есть ветка «Мести», которая использует ярость героя, позволяя делать его более пугающим и эффективным против определённых врагов.Существует и ветка «Рыцарство», доступная всем протагонистам — она откроется в определённый сюжетный момент. Бэтгёрл сможет летать, а Робин телепортироваться на короткие расстояния. Для получения этих мощных способностей героям предстоит завершить ряд уникальных испытаний.

Также уделили внимание ветке способностей Momentum, которая включает в себя специальные атаки. Их можно будет заработать, выполняя определённые задания в открытом мире.

Ранее авторы Gotham Knights объявили, что игра «ушла на золото». Её релиз, напомним, состоится 25 октября на PlayStation 5, Xbox Series и PC.

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