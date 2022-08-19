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1 час назад

На церемонии открытия gamescom покажут и хоррор The Outlast Trials

Игромания.ру

На церемонии открытия gamescom покажут и хоррор The Outlast Trials

На открытии gamescom покажут продолжение легендарной Outlast
Фото: Игромания.руИгромания.ру

Джефф Кили объявил, что на церемонии открытия gamescom 2022, помимо прочего, покажут и The Outlast Trials — анонсированный в конце 2019 года кооперативный хоррор, которым занимаются создатели Outlast из студии Red Barrels.

Игру можно проходить как в одиночку, так и в компании до четырёх игроков. При этом действие игры происходит во времена Холодной войны, на исследовательской базе корпорации Murkoff. Нам предстоит стать участниками экспериментов над человеческим разумом: учёные тестируют методики промывания мозгов и контроля сознания.

Игромания.ру

Пока что у The Outlast Trials ожидается в этом году на PC, обеих PlayStation и Xbox. Вероятно, точную дату релиза назовут 23 августа — в этот день в 21:00 МСК и начнётся двухчасовая церемония открытия, где должны показать более 30 игр.

Там ожидаются в том числе The Callisto Protocol, Hogwarts Legacy, Sonic Frontiers, Goat Simulator 3, пошаговая стратегия создателей Subnautica, геймплей новинки Telltale по «Экспансии» и не

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