Вышел новый трейлер пиратской Skull and Bones

Компания Ubisoft обнародовала небольшой видеоролик на своем YouTube-канале, где показаны морские сражения будущего пиратского экшена Skull and Bones. В двухминутном трейлере авторы продемонстрировали несколько отрывков игрового процесса, где можно увидеть разнообразные возможности модификации корабля в виде орудий и брони.

Фото: MMO13 MMO13

Кроме того, показано несколько тактических маневров, которые можно будет использовать во время сражений, а также многопользовательские функции.