Вышел новый трейлер пиратской Skull and Bones

Компания Ubisoft обнародовала небольшой видеоролик на своем YouTube-канале, где показаны морские сражения будущего пиратского экшена Skull and Bones. В двухминутном трейлере авторы продемонстрировали несколько отрывков игрового процесса, где можно увидеть разнообразные возможности модификации корабля в виде орудий и брони.
Кроме того, показано несколько тактических маневров, которые можно будет использовать во время сражений, а также многопользовательские функции.
Пиратский экшен Skull and Bones выйдет 8 ноября на PS5, Xbox Series X/S, Google Stadia и ПК в Epic Games Store и Ubisoft Store.