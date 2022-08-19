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1 час назад

Морские сражения в свежем трейлере Skull and Bones

MMO13

Компания Ubisoft обнародовала небольшой видеоролик на своем YouTube-канале, где показаны морские сражения будущего пиратского экшена Skull and Bones. В двухминутном трейлере авторы продемонстрировали несколько отрывков игрового процесса, где можно увидеть разнообразные возможности модификации корабля в виде орудий и брони.

Вышел новый трейлер пиратской Skull and Bones
Фото: MMO13MMO13

Кроме того, показано несколько тактических маневров, которые можно будет использовать во время сражений, а также многопользовательские функции.

Пиратский экшен Skull and Bones выйдет 8 ноября на PS5, Xbox Series X/S, Google Stadia и ПК в Epic Games Store и Ubisoft Store.

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