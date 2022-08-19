В ранний доступ вышел хардкорный симулятор выживания Expedition Agartha

Разработчики студии Wandering Wizard с радостью сообщают о выходе хардкорного симулятора выживания Expedition Agartha в раннем доступе. Данный проект неоднократно называли фэнтезийным Escape from Tarkov, так как игрокам предстоит отправляться в экспедиции за ценным лутом, а также сразиться с реальными игроками и вражескими NPC. Кроме того, можно объединиться с незнакомцами, дабы увеличить шансы на выживание.