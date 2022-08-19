Blizzard рассказала о будущем Diablo 4

Blizzard в свежем квартальном отчёте о разработке Diablo 4 рассказал о планах по поддержке игры после релиза. В целом там нет ничего сенсационного — большинство крупных релизов идут по аналогичной модели. Но давайте кратко пройдёмся по основным пунктам.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

В Diablo 4 будут проходить знакомые по Diablo 3 сезоны. Чтобы принимать активное участие в нём, придётся создавать нового персонажа, чтобы все игроки находились в одинаковым условиях и могли соревноваться друг с другом без определённых преимуществ.

Вдобавок Blizzard планирует всерьёз менять баланс и даже механики, чтобы каждый сезон ощущался уникальным и оригинальным. Также обещают постоянно добавлять новые задания, тайны, возможности, глифы и предметы.

Старые персонажи никуда не денутся — они отправятся в «вечное царство», где можно дальше играть за них, повышать уровень, искать новую экипировку и тому подобное.

Ожидаемо основной системой прогресса станет боевой пропуск (но Blizzard почему-то называет его сезонным пропуском). Будет две линии наград — бесплатная и премиальная. Сейчас разработчики обещают дарить даже в бесплатной линии прогресса премиальную валюту — её можно потратить на покупку премиального пропуска или контент в магазине.

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В виртуальном магазине намерены продавать исключительно декоративные предметы, отмечая, что лучшая экипировка не будет доступна исключительно на торговой площадке — её без проблем можно заполучить через геймплей.

Большинство предметов из магазина подходят под все классы, однако существуют уникальные под каждый класс покупки — об этом несколько раз предупредят перед самой покупкой. И никакой механики «сюрприза» нет. Игрок всегда будет знать, за что платит.

Примеры экипировки из игры (слева) и магазина (справа)

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