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1 час назад

"Ситилинк": самой продаваемой игровой видеокартой среди россиян стала GeForce GTX 1050 Ti

Газета.Ruиещё 1

Компания «Ситилинк» выяснила, какие игровые видеокарты стали самыми продаваемыми по итогам первой половины 2022 года. О результатах исследования сообщает портал Cnews.

Названы самые популярные в России игровые видеокарты
Фото: Газета.руГазета.ру

В пятерку самых популярных среди россиян видеокарт вошли модели бренда Palit — он уже второй год подряд является лидером продаж, обгоняя Gigabyte и MSi. На первом месте рейтинга расположилась Palit Nvidia GTX1050Ti StormX (4 ГБ). Впервые 10-я линейка от GeForce была представлена еще в 2016 году, и ее модели до сих пор не теряют своей актуальности.

Остальные места топ-5 распределились следующим образом: Palit Nvidia GeForce RTX 2060 SUPER DUAL (8 ГБ), Palit Nvidia GeForce, RTX3060Ti DUAL (8 ГБ), Palit Nvidia GeForce, RTX3060 DUAL (12 ГБ) и Palit Nvidia GeForce GTX 1660SUPER, STORMX (6 ГБ).

Известно, что в первом полугодии 2022 года российские покупатели приобретали видеокарты от NVIDIA в 16 раз чаще, чем от компании AMD.

«В первом полугодии 2022 года ситуация на российском рынке видеокарт была очень изменчива. Колебание курса валют, рост и спад майнинга, дефицит и другие факторы влияли на выбор покупателями устройств. Сейчас ситуация выровнялась, и потребители могут легко подобрать товар под необходимые нужды. В первом полугодии наибольшей популярностью пользовались видеокарты в среднем ценовом сегменте», — заявил руководитель группы закупок «компоненты» компании «Ситилинк» Алексей Русаков.

Ранее «Газета.Ru» сообщала о том, что AMD и Nvidia снизят цены на новые видеокарты к концу лета.

Игры,Алексей Русаков,
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