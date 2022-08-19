Названы самые популярные в России игровые видеокарты

В пятерку самых популярных среди россиян видеокарт вошли модели бренда Palit — он уже второй год подряд является лидером продаж, обгоняя Gigabyte и MSi. На первом месте рейтинга расположилась Palit Nvidia GTX1050Ti StormX (4 ГБ). Впервые 10-я линейка от GeForce была представлена еще в 2016 году, и ее модели до сих пор не теряют своей актуальности.