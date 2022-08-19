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33 минуты назад

Авторы Hogwarts Legacy предлагают насладиться окрестностями Хогвартса под звуки природы

Чемпионат.com

Разработчики Hogwarts Legacy, ролевой игры по «Гарри Поттеру», продолжают рекламировать проект с помощью ASMR-роликов. В этот раз авторы выпустили 20-минутное видео с окрестностями Хогвартса — судя по всему, речь идёт о деревушке Хогсмид, которая расположена совсем близко к величественному замку.

Авторы Hogwarts Legacy выпустили новый трейлер
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Пользователи могут не только расслабиться под приятные звуки природы, но и оценить впечатляющий уровень графики проекта. Что касается полноценного показа, то новый геймплей покажут уже на церемонии открытия gamescom 2022 — Opening Night Live. Фестиваль стартует 23 августа в 21:00 мск.

Релиз Hogwarts Legacy состоится 10 февраля 2023 года на ПК и консолях. Изначально тайтл должен был поступить в продажу до конца 2022-го, однако разработчикам понадобилось чуть больше времени на полировку проекта.

Игры,Гарри Поттер,
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