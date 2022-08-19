Авторы Hogwarts Legacy выпустили новый трейлер

Разработчики Hogwarts Legacy, ролевой игры по «Гарри Поттеру», продолжают рекламировать проект с помощью ASMR-роликов. В этот раз авторы выпустили 20-минутное видео с окрестностями Хогвартса — судя по всему, речь идёт о деревушке Хогсмид, которая расположена совсем близко к величественному замку.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Пользователи могут не только расслабиться под приятные звуки природы, но и оценить впечатляющий уровень графики проекта. Что касается полноценного показа, то новый геймплей покажут уже на церемонии открытия gamescom 2022 — Opening Night Live. Фестиваль стартует 23 августа в 21:00 мск.