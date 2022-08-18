Разработчики GTA VI сосредоточатся на DLC

Датамайнер и инсайдер Tez2 сообщает, что Rockstar собирается выпускать для Grand Theft Auto VI сюжетные дополнения с новыми городами или островами и миссиями.

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По его словам, работа по планированию первой волны контента будет осуществлена ещё до релиза самой игры. В качестве примеров стиля новых локаций Tez2 назвал Кайо Перико и Северный Янктон.

Ранее СМИ сообщали о том, что новую GTA хотели сделать самой большой частью серии, но разработчикам пришлось отказаться от столь масштабных затей. В планах Rockstar со временем расширять стартовое место действия игры, пополняя его новым контентом. Возможно, что именно об этом и говорит Tez2.Напомним, что в прошлом ходили слухи о трёх сюжетных дополнениях для GTA V, информация о которые была обнаружена в игровом коде. По словам СМИ, релиз DLC в итоге отменили из-за успеха GTA Online.

Разработка GTA VI идёт полным ходом. По словам главы Take-Two, проект «установит новые творческие критерии для серии, для игровой индустрии и для развлечений в целом».