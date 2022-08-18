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24 минуты назад

Хакеры из России спустя 10 лет взломали Diablo 3

Чемпионат.com

Российским хакерам из команды Blizzless удалось заполучить исходный код тестовой версии Diablo 3: Reaper of Souls. Исходники опубликовали на GitHub, где есть все нужные инструкции.

Российские хакеры взломали Diablo 3
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Таким образом команда фактически взломала Diablo 3 — впервые за 10 лет с релиза игры.

Можно сказать, что сейчас взлом находится на этапе «публичного тестирования», в чём другие энтузиасты могут помочь команде Blizzless. Уже сейчас можно пройти все пять актов с подавляющим большинством умений каждого персонажа даже с локальным подключением.

Среди проблем — сейчас не у всех противников работает искусственный интеллект: он подключен у 80% мелких врагов, у 40% монстров и у 50% боссов. Но это должны исправить в самое ближайшее время.

Команда Blizzless за последнее время прославилась — месяц назад она взломала Warcraft 3: Reforged, StarCraft: Remastered и Diablo II: Resurrected. Участники команды недовольны работой нынешней Blizzard, которая не оправдывает своё наследие.

Взлом случился незадолго до выхода Diablo 4 — выход игры ожидается до конца июня 2023 года, а точную дату выхода должны назвать в декабре.

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