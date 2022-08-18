Создатели Just Cause делали игру про Железного человека

Около десяти лет назад Avalanche Studios, которая к тому моменту была известна только по Just Cause, работала над игрой про Железного человека для Disney Interactive. Об этом рассказал глава студии Кристофер Сандберг в интервью MinnMax.

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Разработка шла просто отлично — ранние наработки были отличными, и в Avalanche Studios были очень рады трудиться над таким крупным брендом. Даже сейчас Сандберг воодушевлён проектом, где можно было бы летать по большому открытому миру и сражаться врукопашку с противниками.

Однако в 2012 году Disney резко сократила сроки разработки, попытавшись решить проблему увеличением бюджета. Тогда Avalanche Studios оказалась на распутье:

чтобы спасти игру, пришлось бы резко нанимать под сотню специалистов, что в долгосрочной перспективе погубило бы компанию;

отказавшись, пришлось бы отменить потенциальный хит, но зато студия оказалась бы в безопасности.

В итоге Avalanche Studios решила не рисковать и безболезненно для себя отменила разработку. Что забавно, после студия ушла к Warner Bros. и сделала там хорошую игру про Безумного Макса. А Disney постепенно закрывала свои игровые студии и к 2016 году отказалась от собственного игрового направления.