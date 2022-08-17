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1 час назад

Хакеры случайно сделали игрока в GTA Online самым богатым человеком

Cq.ru

Оказывается, читеры и багоюзеры в онлайн-проектах – это не всегда плохо. Одному игроку в GTA Online посчастливилось случайно стать миллиардером — его аккаунт взломали, а после восстановления доступа он обнаружил огромные суммы денег на счету.

Хакеры случайно сделали игрока в GTA Online самым богатым человеком
Фото: CQCQ

Пользователь с ником MoistWave рассказал, что он долго не играл в ГТА, а при попытке зайти в игру выяснилось, что его профиль взломан. Ему удалось вернуть аккаунт, который использовали хакеры, оставив на нем миллиарды денег.

Как отметили в PCGamesN, сотрудники Rockstar, видимо очень заняты разработкой GTA 6, и не заметили внезапно разбогатевшего игрока. Теперь счастливчик может приобрести буквально что угодно в онлайн-режиме.

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