Хакеры случайно сделали игрока в GTA Online самым богатым человеком

Оказывается, читеры и багоюзеры в онлайн-проектах – это не всегда плохо. Одному игроку в GTA Online посчастливилось случайно стать миллиардером — его аккаунт взломали, а после восстановления доступа он обнаружил огромные суммы денег на счету.

Фото: CQ CQ

Пользователь с ником MoistWave рассказал, что он долго не играл в ГТА, а при попытке зайти в игру выяснилось, что его профиль взломан. Ему удалось вернуть аккаунт, который использовали хакеры, оставив на нем миллиарды денег.