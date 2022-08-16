В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+20° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
52 минуты назад

Doom запустили на тракторе

Чемпионат.com

Легендарная Doom уже давно стала не только иконой видеоигр, но и настоящим мемом. Тайтл запускали на самых неожиданных устройствах, включая калькулятор, принтер и даже банкомат. Но хакеры на этом не остановились: недавно программист под ником Sick Codes взломал софт компании John Deere & Co. и запустил шутер на тракторе.

Doom запустили на тракторе
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Разработчик заявил, что рабочие современных тракторов предпочитают трудиться на старой технике, в которой нет ограничений по установке какого-либо софта и ремонту запчастей. Так что запуск культовой игры стал лишь побочным эффектом того, что на взломанной технике John Deere & Co. можно установить всё что угодно. Именно поэтому он модифицировал шутер для тракторов: в специальной версии Думгай также работает трактористом и уничтожает демонов на урожайном поле.

Судя по всему, это далеко не последнее устройство, на котором запустили легендарную игру. Кто знает, возможно, мы когда-нибудь сможем сыграть в Doom с помощью шариковой ручки?

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители