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1 час назад

Ниндзя вместо самурая: на Assassin's Creed в Японии повлиял Ghost of Tsushima

Чемпионат.com

Журналист Джефф Грабб в очередной раз слил множество новостей — и вновь по Assassin's Creed. Об этом он рассказал на собственном Twitch.

Ниндзя вместо самурая: новые подробности про следующую Assassin's Creed
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Следующая Assassin's Creed — Rift про Басима. Она выйдет весной 2023 года.

А после неё Ubisoft уже будет полностью готовиться к запуску Assassin's Creed Infinity — модульной платформы, в которую войдут разные игры в разных сеттингах. Одним из них станет игра про ниндзя в Японии (рабочее название — Red). Могли быть и самураи, но в Ubisoft решили дистанцировать себя от успешной Ghost of Tsushima.

Вдобавок в сентябре на большом шоукейсе будущего Assassin's Creed, помимо долгожданного анонса игры про Басима, могут представить первый сеттинг для Assassin's Creed Infinity — и это будет не Япония. По словам Грабба, это очень крутой сеттинг, о котором мало кто просил, поэтому он не будет раскрывать его до события.

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