Ниндзя вместо самурая: новые подробности про следующую Assassin's Creed

Журналист Джефф Грабб в очередной раз слил множество новостей — и вновь по Assassin's Creed. Об этом он рассказал на собственном Twitch.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Следующая Assassin's Creed — Rift про Басима. Она выйдет весной 2023 года.

А после неё Ubisoft уже будет полностью готовиться к запуску Assassin's Creed Infinity — модульной платформы, в которую войдут разные игры в разных сеттингах. Одним из них станет игра про ниндзя в Японии (рабочее название — Red). Могли быть и самураи, но в Ubisoft решили дистанцировать себя от успешной Ghost of Tsushima.