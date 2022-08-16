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19 минут назад

Marvel и Disney проведут большой показ видеоигр

Чемпионат.comиещё 2

Disney и Marvel анонсировали большую презентацию игр по своим лицензиям. Она начнётся 9 сентября в 23:00 мск и станет частью выставки D23 Expo.

Marvel и Disney проведут большой показ видеоигр
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Компании уже подтвердили, что на фестивале покажут:

  • тактический экшен Marvel's Midnight Suns — возможно, ещё один трейлер с датой релиза;
  • новую игру Эми Хенниг — одной из сценаристок серии Uncharted;
  • первое дополнение для LEGO Star Wars: The Skywalker Saga;
  • Disney Dreamlight Valley — симулятор жизни от студии Gameloft.

Также фанатов наверняка ждут сюрпризы. По слухам, EA разрабатывает сразу две игры по Marvel: одна про Чёрную пантеру, другая — про Железного человека. При этом ожидать первых показов «Человека-паука 2» и «Росомахи» от Sony не стоит. Аналитики считают, что их покажут на отдельном мероприятии State of Play, которое проводит PlayStation.

Игры,Эми Хенниг,Walt Disney,
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