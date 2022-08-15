Российскую команду не взяли на чемпионат мира по DOTA 2

Российский киберспортивный клуб Virtus.pro может не попасть на чемпионат мира The International по Dota 2. Об этом сообщает спортивный портал «Чемпионат».

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Согласно информации официального сайта Dota Pro Circuit, Virtus.pro (из-за санкций российская команда выступает под нейтральным названием Outsiders) не вошла в список 12 лучших по итогам сезона. Однако, согласно данным независимого портала Liquipedia, игроки из России набрали на 0,05 баллов больше, чем азиатская команда Fnatic, занявшая 12 место в рейтинге. Данные на официальном сайте Valve также не на стороне Virtus.pro – они по прежнему уступают Fnatic один балл и не проходят на чемпионат.

Эти расхождения можно объяснить тем, что система Valve игнорирует десятые и сотые доли, сокращая числа до целых значений. Из-за этой особенности подсчёта система могла дать Virtus.pro больший штраф за замены во время сезона. Таким образом, аналитики склоняются к мнению, что Valve ошиблась в расчётах, но сама компания пока никак не комментировала эту ситуацию. Впрочем, списки приглашённых на The International 2022 команд, компания тоже ещё не оглашала.

По итогам PGL Arlington Major 2022 определились команды, которые сразятся за слоты на The International 2022 в отборочных турах. До Европейской квалификации допущены 13 команд, среди которых Team Liquid, Entity, Team Secret и Nigma Galaxy. Из участников европейской лиги Dota Pro Circuit 2021/2022: Season 3 только Tundra Esports, OG и Gladiators гарантировано попадают на TI11 по очкам DPC. Остальным командам придётся побороться за одну квоту в основном этапе соревнования и два места в квалификации последнего шанса, где они сразятся с коллективами из других регионов.