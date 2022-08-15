Разработчики Atomic Heart поделились новым кадром и раскрыли интерфейс

В Telegram-канале студии Mundfish появился новый скриншот грядущего российского шутера Atomic Heart. На нем изображен главный герой, сражающийся с вышедшими из-под контроля роботами.
«Бесшовная Боевка в Atomic Heart позволяет одновременно использовать обе руки, и это просто великолепно!» — говорится в сообщении разработчика.
Это означает, что протагонист сможет одновременно и стрелять из оружия, и пользоваться возможностями полимерной перчатки на левой руке. Также скриншот раскрыл интерфейс будущей игры — он преимущественно состоит из полупрозрачных элементов и выглядит минималистично. В июне текущего года в СМИ появилась информация о том, что релиз Atomic Heart может быть перенесен на 2023 год из-за приостановки разработки, но разработчики опровергли эти данные.
«Наш официальный ответ — это вброс. Разработка не останавливалась», — заявили в Mundfish.
Atomic Heart — приключенческий шутер от первого лица с элементами RPG, действие которого происходит в альтернативном СССР. Выход игры запланирован на конец 2022 года.
Ранее «Газета.Ru» сообщала о том, что российская студия Ice-Pick Lodge анонсировала «злого тамагочи» для iOS и Android.