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1 час назад

Разработчики российского шутера Atomic Heart поделились новым кадром и раскрыли интерфейс

Газета.Ru

В Telegram-канале студии Mundfish появился новый скриншот грядущего российского шутера Atomic Heart. На нем изображен главный герой, сражающийся с вышедшими из-под контроля роботами.

Разработчики Atomic Heart поделились новым кадром и раскрыли интерфейс
Фото: Газета.руГазета.ру

«Бесшовная Боевка в Atomic Heart позволяет одновременно использовать обе руки, и это просто великолепно!» — говорится в сообщении разработчика.

Это означает, что протагонист сможет одновременно и стрелять из оружия, и пользоваться возможностями полимерной перчатки на левой руке. Также скриншот раскрыл интерфейс будущей игры — он преимущественно состоит из полупрозрачных элементов и выглядит минималистично. В июне текущего года в СМИ появилась информация о том, что релиз Atomic Heart может быть перенесен на 2023 год из-за приостановки разработки, но разработчики опровергли эти данные.

«Наш официальный ответ — это вброс. Разработка не останавливалась», — заявили в Mundfish.

Atomic Heart — приключенческий шутер от первого лица с элементами RPG, действие которого происходит в альтернативном СССР. Выход игры запланирован на конец 2022 года.

Ранее «Газета.Ru» сообщала о том, что российская студия Ice-Pick Lodge анонсировала «злого тамагочи» для iOS и Android.

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