Разработчики Atomic Heart поделились новым кадром и раскрыли интерфейс

Это означает, что протагонист сможет одновременно и стрелять из оружия, и пользоваться возможностями полимерной перчатки на левой руке. Также скриншот раскрыл интерфейс будущей игры — он преимущественно состоит из полупрозрачных элементов и выглядит минималистично. В июне текущего года в СМИ появилась информация о том, что релиз Atomic Heart может быть перенесен на 2023 год из-за приостановки разработки, но разработчики опровергли эти данные.