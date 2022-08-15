От Valve не дождёшься: фанат создал собственный Counter-Strike: Source 2

Counter-Strike: Source вышла в далёком 2004 году. С тех многое изменилось, сама Valve успела выпустить Counter-Strike: Global Offensive.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Успела компания и разработать (а также отправить в релиз) следующую версию движка — Source 2. Но вторую часть CS:S на её базе игровая студия почему-то так и не представила.

Исправить ситуацию взялся энтузиаст под ником Gabe Follower. Он создал собственный Counter-Strike: Source 2 и опубликовал в Сети запись игрового процесса своего детища. Проект разрабатывается при помощи конструктора s&box.