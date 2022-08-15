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31 минуту назад

От Valve не дождёшься: фанат создал собственный Counter-Strike: Source 2

Ferra.ru

Counter-Strike: Source вышла в далёком 2004 году. С тех многое изменилось, сама Valve успела выпустить Counter-Strike: Global Offensive.

От Valve не дождёшься: фанат создал собственный Counter-Strike: Source 2
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Успела компания и разработать (а также отправить в релиз) следующую версию движка — Source 2. Но вторую часть CS:S на её базе игровая студия почему-то так и не представила.

Исправить ситуацию взялся энтузиаст под ником Gabe Follower. Он создал собственный Counter-Strike: Source 2 и опубликовал в Сети запись игрового процесса своего детища. Проект разрабатывается при помощи конструктора s&box.

На данный момент нет точной информации, как скоро проект увидит свет и станет доступен всем желающим. Стоит отметить, что за ником Gabe Follower скрывается российский пользователь по имени Максим.

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