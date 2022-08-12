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11 минут назад

Блогер поиграл в GTA V и "Ведьмака 3" на ПК с российским процессором "Эльбрус-8С"

Газета.Ru

Блогер на YouTube под ником Elbrus PC Play опубликовал ролик, в котором поиграл на ПК с российским процессором "Эльбрус-8С" в современные видеоигры. Среди игры были выбраны DOOM, Cyberpunk 2077, GTA V и "Ведьмак 3".

Блогер поиграл в GTA V и "Ведьмака 3" на ПК с российским процессором "Эльбрус-8С"
Фото: Rockstar GamesRockstar Games

Автор протестировал все проекты на компьютере "Эльбрус-801" с восьмиядерным процессором, 32 ГБ оперативной памяти и видеокартой Radeon R9 370.

По словам блогера, игры запускались на Windows 10 с эмуляцией процессора Intel Core 2 Duo E7400 из-за ограничений "Эльбруса". В ходе теста блогер успешно запустил все игры, однако частота кадров была ниже привычных.

Например, DOOM выдавал около 30 fps. Шутер достаточно плавно работал, и на "Эльбрусе" можно было пройти по крайней мере часть локаций. В более современной Cyberpunk 2077 были доступны около 10 fps. При игре в "Ведьмака 3" также были заметны подтормаживания. GTA V успешно запустилась и выдавала картинку, однако из-за нагрузки на графику частота кадров также была снижена и составляла около 10 fps.

Ранее сообщалось, что в GTA 6, следующей игре от студии Rockstar, одним из протагонистов впервые станет женщина. Также планируется, что у нее по сюжету будет напарник.

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