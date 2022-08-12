Пять отличных кооперативных игр, которые можно пройти вдвоем за одним экраном

Совсем недавно большинство кооперативных игр можно было проходить вдвоем за одним компьютером, но сейчас локальный мультиплеер встречается все реже и реже — тренд пошел на спад еще задолго до пандемии. В этом нет ничего неожиданного, но порой все равно бывают деньки, когда хочется пригласить друзей поиграть во что-нибудь вместе, как в старые добрые времена. Специально для этого мы подготовили подборку отличных кооперативов, которыми можно насладиться компанией за одним экраном.

Фото: Electronic Arts Electronic Arts

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

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The Skywalker Saga — пожалуй, самый амбициозный проект за всю историю LEGO-игр. Это огромный сборник лучших хитов, с юмором пересказывающий события всех частей «Звездных войн»: от приквелов и падения Анакина до финала истории Рей, Финна, По и Кайло Рена. Всю игру можно пройти в кооперативе вместе с товарищем, причем для того, чтобы получать от процесса удовольствие, совсем не обязательно быть поклонником первоисточника. LEGO Star Wars предлагает море забавных ситуаций, хороших шуток и опционального контента — это без пяти минут образцовый экшен-платформер, который понравится практически кому угодно.

Warner Bros. Games

It Takes Two

It Takes Two — одна из лучших игр прошлого года и бесспорно одна из лучших кооперативных игр в принципе, если говорить о разнообразии геймплея. Практически каждые полчаса она меняет правила, подкидывает новые механики и вручает героям новые инструменты, из-за чего игра физически не успевает надоесть. Полчаса назад вы могли расстреливать злобных шершней из пушки, стреляющей спичками, через тридцать минут спускаетесь по склону горы на сноуборде, решаете задачки с магнитами или перематываете время, чтобы пробраться вглубь дедушкиных часов. Конечно, сюжет про семейную пару, отчаянно пытающуюся возродить страсть в своих отношениях, понравится далеко не всем, но на противоречивых персонажей можно легко закрыть глаза и просто наслаждаться креативным, бойким игровым процессом.

Electronic Arts

The Quarry

Нарочито дурацкие подростковые хорроры идеально подходят для совместного просмотра в шумной компании, и The Quarry — не исключение. Свежий ужастик от авторов Until Dawn и антологии The Dark Pictures предлагает все, что нужно для хорошего вечера: плохую актерскую игру, невообразимо глупых персонажей, мультяшно жестокие сцены насилия и возможность угробить всех главных героев до единого. The Quarry не предлагает ничего радикально нового по сравнению с предыдущими проектами студии, но отлично подражает слэшер-ужастикам эпохи 1980-х. Если вы любите смотреть всякую ерунду с друзьями, то игра оставит после себя массу впечатлений.

2K Games

BattleBlock Theater

Настоящая кооперативная игра никогда не принуждает к командной работе через силу — наоборот, она дает игрокам все инструменты для того, чтобы портить друг другу жизнь и самостоятельно прийти к выводу, что работать надо сообща. BattleBlock Theater — как раз такая игра. Это очаровательный платформер, где игроки, застрявшие на необитаемом острове, вынуждены участвовать в гладиаторской постановке злобных антропоморфных кошек. И если вам кажется, что сюжетная завязка звучит как-то странно, то, поверьте, вы еще ничего не видели: игра обожает абсурдные шутки и черный юмор. Главным препятствием на пути к свободе будут не кошки, а нестерпимое желание столкнуть товарища в пропасть, уронить на него тяжелый блок или подстроить еще какую-нибудь смешную пакость.

The Behemoth

Серия Overcooked

Наконец, Overcooked проверит, как быстро вы и ваши друзья можете принимать решения в самых хаотичных ситуациях. Это аркадный симулятор ресторана, где команде поваров надо вовремя готовить блюда по заказам посетителей… На самой нелепой (иногда опасной для жизни) кухне на свете. На подвесном мостике над пропастью, проезжей части, двух пиратских кораблях, под метеоритным дождем, бассейне, разваливающемся здании — в общем, где угодно, только не на обычной кухне. Игровой процесс довольно просто освоить, но из-за того, что разные уровни привносят свои механики и препятствия, Overcooked постоянно вынуждает импровизировать и соображать на ходу, что создает множество смешных, напряженных ситуаций.