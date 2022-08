Пять отличных кооперативных игр, которые можно пройти вдвоем за одним экраном

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

It Takes Two

It Takes Two — одна из лучших игр прошлого года и бесспорно одна из лучших кооперативных игр в принципе, если говорить о разнообразии геймплея. Практически каждые полчаса она меняет правила, подкидывает новые механики и вручает героям новые инструменты, из-за чего игра физически не успевает надоесть. Полчаса назад вы могли расстреливать злобных шершней из пушки, стреляющей спичками, через тридцать минут спускаетесь по склону горы на сноуборде, решаете задачки с магнитами или перематываете время, чтобы пробраться вглубь дедушкиных часов. Конечно, сюжет про семейную пару, отчаянно пытающуюся возродить страсть в своих отношениях, понравится далеко не всем, но на противоречивых персонажей можно легко закрыть глаза и просто наслаждаться креативным, бойким игровым процессом.

The Quarry

Нарочито дурацкие подростковые хорроры идеально подходят для совместного просмотра в шумной компании, и The Quarry — не исключение. Свежий ужастик от авторов Until Dawn и антологии The Dark Pictures предлагает все, что нужно для хорошего вечера: плохую актерскую игру, невообразимо глупых персонажей, мультяшно жестокие сцены насилия и возможность угробить всех главных героев до единого. The Quarry не предлагает ничего радикально нового по сравнению с предыдущими проектами студии, но отлично подражает слэшер-ужастикам эпохи 1980-х. Если вы любите смотреть всякую ерунду с друзьями, то игра оставит после себя массу впечатлений.